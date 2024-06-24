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Isparta'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da gece saatlerinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Fakılar-Ördekçi köyleri arasında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde tarlasına gitmek isteyen bir vatandaş, yol üstünde plakası öğrenilemeyen bir otomobilin şarampole yuvarlandığını görmesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Hasan Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Koç'u cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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