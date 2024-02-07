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Isparta'da Otomobil Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Isparta'nın Senirkent ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Senirkent ilçesi Senirkent-Yalvaç karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Özdamar idaresinde olan 32 NC 666 plakalı otomobil Yalvaç - Senirkent istikametinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü Özdamar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği ve otomobilde yolcu olarak bulunan B.A.B.'nin yaralandığı belirlendi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yaralı B.A.B.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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