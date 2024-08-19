Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Müderris mahallesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyir halinde olan Enes İ. idaresindeki 32 ABN 826 plakalı motosiklet, Ali Karasu idaresindeki 32 AAL 143 plakalı Opel marka otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü çarpışmanın şiddeti ile 6 metre sürüklenerek yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.