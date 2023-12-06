Isparta'da Otomobil Elektrik Panosuna Çarptı

Isparta'da meydana gelen kazada bir otomobil elektrik panosuna çarparak ters döndü ve sürücü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da kontrolden çıkan otomobil elektrik panosuna çarparak ters döndü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Batıkent Mahallesi 257 cadde üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.N.K. idaresindeki 32 HK 365 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu elektrik panosuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil ters döndü, sürücü ise yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA