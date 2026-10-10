Isparta'da operasyonda 24 bin bandrolsüz makaron, bin 180 kaçak sigara ele geçirildi

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Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 24 bin adet bandrolsüz makaron ile bin 180 adet kaçak sarma sigara ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 120 karton kutuda 24 bin adet bandrolsüz makaron ile 59 paketin içinde bin 180 adet kaçak sarma sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı