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Isparta'da operasyonda 24 bin bandrolsüz makaron, bin 180 kaçak sigara ele geçirildi

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Isparta'da polisin kaçakçılıkla mücadele çalışmasında 120 karton kutuda 24 bin bandrolsüz makaron ile 59 pakette bin 180 kaçak sarma sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda, 24 bin adet bandrolsüz makaron ile bin 180 adet kaçak sarma sigara ele geçirildi.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 120 karton kutuda 24 bin adet bandrolsüz makaron ile 59 paketin içinde bin 180 adet kaçak sarma sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerle ilgili yakalanan şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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