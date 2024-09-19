Isparta'da Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Isparta'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12: 05 sıralarında Isparta Yalvaç ilçesi Debbağlar Mahallesi Çay Boyu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mesut D.idaresindeki 32 ADY 467 plakalı Pulsar marka motosiklet ile Arda B.idaresindeki 32 AER 119 plakalı motosiklet Kızılca köprüsü üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler Mesut D. ve Arda B. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Mesut D.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken Arda B. ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken Arda B.'nin sağ bacağında kırık olduğu öğrenildi.