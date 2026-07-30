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Isparta’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Isparta’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında D320 kara yolu Aşağı Kaşıkara köyü Sarnıç İskele mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Senirkent'ten Yalvaç yönüne seyreden T.D. idaresindeki 06 CKY 586 plakalı otomobil, Aşağı Kaşıkara köy yolundan ana yola kontrolsüz şekilde çıktığı belirtilen A.B.'nin kullandığı sarı renkli tescilsiz motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü A.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan otomobil ile tescilsiz motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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