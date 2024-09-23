Isparta'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta Senirkent Yalvaç yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalvaç ilçe merkezine seyir halinde olan Murat A. (64) idaresindeki 32 YG 015 plakalı Volkswagen marka minibüs ile Yalçın A. (41) idaresindeki 03 EH 165 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile hafif ticari araç yoldan çıkarak balık işletmesinin istinat duvarına yan yatarak durdu, Kazada minibüs sürücüsü Murat A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA