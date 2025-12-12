Isparta'da kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Isparta'da kontrolden çıkan kamyonun şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Eğirdir ilçesi Eğirdir– Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin U. idaresindeki 32 AFS 171 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ardından şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Selahattin U.'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA