Haberler

Isparta'da kaçak alkol ve sigara operasyonu

Isparta'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da düzenlenen operasyonda, el yapımı alkol ve kaçak sigara ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda el yapımı alkol, etil alkol ve kaçak sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 53,5 litre farklı türlerde el yapımı alkol, 30 litre etil alkol, 700 paket farklı markalarda kaçak sigara, 15 adet elektronik sigara, 10 adet elektronik sigara likiti ile 19 adet boş alkol şişesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu

Savaş başlayacak mı? İran'ın aldığı kararı Trump duyurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu

Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu
Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı

Avrupa'nın göbeğinde korkutan patlama! Ortalık savaş alanına döndü