Isparta'da ıhlamur toplarken düşen emekli polis hayatını kaybetti

Isparta'da ıhlamur toplarken düşen emekli polis hayatını kaybetti
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Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplamak için kayalıklara çıkan emekli polis memuru 76 yaşındaki Mehmet Erol, dengesini kaybederek düştü. Hastaneye kaldırılan Erol, kurtarılamadı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplarken kayalıklardan düşen ve ekiplerin saatler süren çabası sonrası yaralı olarak kurtarılan emekli polis, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'nın Aksu ilçesindeki Zindan Deresi mevkiinde bulunan kayalık alanda ıhlamur toplamak amacıyla yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklara çıkan emekli polis memuru Mehmet Erol (76), dengesini kaybederek düşüp 20 metre sürüklendikten sonra yaralı halde kayalık alanda mahsur kaldı.

EKİPLERE HAREKETE GEÇTİ

Erol'un yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında yürütülen çalışmada ekipler, Erol'a ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı adam sedyeyle yaya olarak yaklaşık 1 saat süren taşıma çalışması sonucu güvenli bölgeye indirildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Erol, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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