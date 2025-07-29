Isparta'da Huzuru Bozan Sürücüye 83 Bin TL Ceza

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Isparta'da, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu huzurunu bozan bir sürücüye 83 bin 162 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulurken, adli işlem başlatıldı.

Isparta'da kamu huzurunu bozan ve trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 83 bin 162 TL idari para cezası kesildi. Ehliyetine el konulan sürücü psikoteknik değerlendirmeye sevk edilirken, adli işlem başlatıldı.

Isparta il merkezinde farklı tarihlerde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kamu huzurunu bozacak şekilde araç kullandığı, kolluk kuvvetlerinin uyarılarına uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı ve abartı egzozla çevreyi rahatsız ettiği tespit edilen bir sürücüye toplam 83 bin 162 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine geçici olarak el konulurken, psikoteknik değerlendirme yapılmak üzere ilgili sağlık kuruluşuna sevki sağlandı. Ayrıca kamu düzenini bozucu davranışları nedeniyle sürücü hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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