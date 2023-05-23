Isparta'da hemşire eşini öldüren kocanın yargılanmasına başlandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 2 çocuğunun annesi Selver Bulut'u öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Mustafa Bulut'un yargılanmasına başlandı. Mahkemede tanık olarak dinlenen çiftin oğlu, babasından şikayetçi olmadığını söyledi, duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Hakkında "kadına, eşe karşı kasten öldürme" suçuyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mustafa Bulut, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanığın oğullarından Can Bulut katıldı.

Duruşma öncesi mahkeme başkanı tarafından çiftin çocuklarından Can Bulut'a, "Sanıktan şikayetçiysen seni müşteki olarak kabul edeceğim. Şikayetçi değilsen tanık olarak dinleyeceğiz. Kararını ver" diye soruldu. Can Bulut, "Bu olayda asıl mağdur babamdır. O yüzden şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme başkanı tanıklık yapması için salon dışında beklemesini istedi. İşitme sorunu olan ve duruşma salonunda söylenenleri güçlükle duyan sanık Mustafa Bulut, savunmasını kendi tutacağı Antalya Barosundan bir avukat vasıtası ile yapmak istediğini, bu nedenle süre verilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti talebi yerinde bularak sanığa süre verilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay, 11 Aralık 2022 günü Isparta'nın Eğirdir ilçesi Sekibağ Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında yaşandı. Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde görevli hemşire Server Bulut (48), eşi M.B. tarafından silahla vuruldu. 2 çocuk annesi Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti. - ISPARTA