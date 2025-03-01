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Isparta'da Feci Kaza: İki Yaya Vuruldu, Birinin Hayatı Kaybedildi

Isparta'da Feci Kaza: İki Yaya Vuruldu, Birinin Hayatı Kaybedildi
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarında yürüyen iki yayaya çarptı. Kazada bir yaya hayatını kaybederken, diğer yaya ve sürücü yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Fiat Tofaş marka otomobil, yol kenarında yürüyen iki yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yayalardan biri refüje savrulurken, diğeri tarımsal sulama kanalına düştü. Kazada, kanala düşen yaya hayatını kaybederken, diğer yara ve araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Yalvaç ilçesi Tokmacık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aykut G. idaresindeki 32 YL 158 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savrularak, yol kenarında yaya olarak yürüyen Ercan Y. ve Abdulkadir Arıduru'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ercan Y. refüje, Abdulkadir Arıduru ise tarımsal sulama kanalına düştü. Otomobil ise taklalar atarak kanalın içinde ters bir şekilde durdu. Kazada sürücü Aykut G., yol kenarında yürüyen yaya Ercan Y. ve Abdulkadir Arıduru yaralandı.

Tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdulkadir Arıduru'nun durumu ağır olduğu için Isparta'ya sevk edildi. Sevk esnasında ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdulkadir Arıduru kurtarılamadı. Kazanın ardından kanala düşen araç, jandarma ekiplerinin yol güvenliğini sağlamasının ardından kurtarıcı yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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