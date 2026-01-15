Alkollü sürücünün çarptığı engelli adam yaralandı

Isparta'da cadde üzerinde tekerlekli sandalyesiyle ilerleyen 61 yaşındaki engelliye otomobille çarpıp kaçan sürücü kısa sürede yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Kaza, 13 Ocak Salı günü Davraz Mahallesi Davraz Kapalı Pazar Alanı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan H.B. (48) idaresindeki 32 LC 145 plakalı otomobil, cadde üzerinde tekerlekli sandalye ile ilerleyen 61 yaşındaki engelli İbrahim A.'ya çarptı. Çarpmanın ardından sürücü Hasan H.B. olay yerinden kaçtı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı İbrahim A., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde, engelli vatandaşın vücudunda kırıklar olduğu tespit edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaçan sürücü alkollü çıktı

Öte yandan, çarpıp kaçan sürücü Hasan H.B. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan alkol testinde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA