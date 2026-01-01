Isparta'da 2025 yılı emniyet bilançosu

Isparta Emniyet Müdürlüğü birimlerince 2025 yılı boyunca asayişten narkotiğe, siber suçlardan trafik denetimlerine kadar birçok alanda yürütülen çalışmalarda yüz binlerce şahıs ve araç sorgulanırken, binlerce şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca il genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan 6 bin 532 şok uygulamada 356 bin 994 şahıs kontrol edilirken, 1 bin 369 şahıs yakalandı. Çalışmalar kapsamında 889 şahıs tutuklanırken, 50 tabanca, 95 tüfek ve 2 bin 48 fişek ele geçirildi.

Narkotik operasyonlarında binlerce zehir taciri yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 1 bin 89 operasyonda 1 bin 182 şahıs yakalandı. Operasyonlar sonucunda 136 şahıs tutuklanırken, 21 şahsa adli kontrol uygulandı. Yapılan aramalarda 148 bin 768 adet sentetik kannabinoid, 590 gram esrar, 712 gram skunk, 994 gram metamfetamin, 379 gram kokain ve 2 bin 214 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Siber suçlara yönelik operasyonlarda 36 tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 12 operasyon gerçekleştirilirken, 76 şahıs yakalandı ve 36 şahıs tutuklandı. Ayrıca 1 bin 268 internet sitesine yönelik işlem yapıldı.

Kaçakçılıkla mücadelede milyonluk vurgun önlendi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 195 operasyonda 285 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 11'i tutuklanırken, 23 şahsa adli kontrol uygulandı. Operasyonlarda 2 milyon 922 bin 80 adet makaron, 58 bin 396 litre kaçak akaryakıt, 549 adet tarihi eser, 249 adet ruhsatsız silah, 806 litre 790 mililitre kaçak alkol, 2 bin 109 adet elektronik sigara, 7 bin 628 paket kaçak sigara ve 13 bin 499 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığıyla mücadelede 37 operasyon

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 37 operasyonda 46 şahıs yakalanırken, 28 şahıs hakkında idari işlem yapıldı ve 300 düzensiz göçmen tespit edildi.

Trafikte yüz binlerce araç ve motosiklet denetlendi

Trafik birimlerince gerçekleştirilen denetimlerde 901 bin 583 araç ile 111 bin 757 motosiklet denetlenirken, kusurlu bulunan araç ve sürücüler hakkında gerekli cezai işlemler uygulandı.

Yıl genelinde binlerce şüpheli yakalandı

Yıl genelinde yapılan çalışmalarda toplam 901 bin 583 araç, 111 bin 757 motosiklet ve 356 bin 994 şahıs sorgulanırken, 2 bin 958 şahıs yakalandı, 1 bin 72 şahıs tutuklandı ve 394 adet silah ele geçirildi. Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da il genelinde huzur ve güven ortamının devamı için kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - ISPARTA