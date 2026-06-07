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Isparta'da 9 yıldır aranan terör hükümlüsü yakalandı

Isparta'da 9 yıldır aranan terör hükümlüsü yakalandı
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Isparta'da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 9 yıldır aranan hükümlü, emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık 9 yıldır aranma kaydı bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yaklaşık 9 yıldır aranan hükümlünün yeri, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmaları neticesinde tespit edildi. Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine teslim edildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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