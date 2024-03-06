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Isparta-Burdur kara yolunda çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti

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Isparta-Burdur kara yolunda seyir halindeyken otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Isparta- Burdur kara yolunda seyir halindeyken otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş olay yerinde hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Kaza, 01.50 sıralarında Isparta- Burdur kara yolu Yakaören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Isparta'dan Burdur istikametine seyir halinde olan Fatih Kılıçarslan (30) idaresindeki 15 AP 307 plakalı Tofaş marka otomobil, yol kenarında bulunan çukura düşerek ters döndü. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Fatih Kılıçarslan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken araçta yolcu koltuğunda oturan Ünsal C. (43) ise itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatih Kılıçarslan'ın cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kılıçarslan'ın Burdur İl Jandarma Komutanlığı'nda uzman çavuş, Ünsal C.'nin ise astsubay olarak görev yaptığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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