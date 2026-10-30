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İspanya'daki 74 ölümlü kazada rapor AVE treninin hızını 160-200 kilometre gösterdi

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İspanya'da Toledo ile Urda arasındaki tren kazasının ön teknik raporunda, bekleyen Iryo trenine çarpan AVE treninin çarpışma anındaki hızının saatte 160-200 kilometre olduğu değerlendirildi. Kazada 74 kişi öldü; nihai raporun önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

İspanya'da Toledo ile Urda şehirleri arasında meydana gelen ve 74 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ön teknik raporunda bekleyen trene çarpan AVE treninin çarpışma anındaki hızının saatte 160 ile 200 kilometre arasında olduğu ortaya çıktı.

İspanya'da çarşamba sabahı iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen tren kazasında can kaybı 74'e yükselmişti. Trajik olaya ilişkin soruşturma devam ederken kazanın ön teknik raporu çıktı. Trajik kazayı teknik açıdan inceleyen Bağımsız Kaza Teknik Araştırma Kurumu'nun (AITAT) ilk teknik raporuna göre, Iryo şirketine ait tren Urda E242 istasyonunun giriş sinyalinin önünde dururken AVE şirketine ait tren arkadan çarptı. Çarpışma anında AVE treninin saatteki hızının 160 ila 200 kilometre arasında olduğu değerlendirilen raporda, kazada sonucunda duran Iryo treninin son vagonu ile çarpan AVE treninin ilk vagonu birbirinin içine girecek şekilde hasar aldı. Şiddetli çarpışmanın ardından her iki trenin bazı vagonları rayların yanındaki toprak araziye devrildi.

Raporda 160 ile 200 kilometrelik bir hızın görüş mesafesi sürüş protokollerinde saatte 40 kilometre ile sınırlandırılmış olan hızın çok üzerinde olduğuna vurgu yapılırken ses kayıtlarına dikkat çekilerek, Atocha Ana Kontrol Merkezi'nden AVE makinistlerine normal hıza devam et talimatı verildiğine işaret edildi. AITAT raporunda saatte 160 ile 200 kilometre arasında olduğu değerlendirilen hızın, trenin kara kutuları olarak adlandırılan ve sürüş parametrelerini içeren yasal kayıt cihazındaki verilerin çözümlenmesi sonrası netleşeceğine vurgu da yapıldı. Kaza bölgesi, demiryolu altyapısı, trenlerin durumu, hasarın boyutu, fotoğraflar ve tanıkların ifadeleri ile AVE trenine 'normal hızda devam et' talimatının verildiği Atocha istasyonunda bulunan Düzenleme ve Kontrol Merkezindeki (CRC) sinyalizasyon sisteminin incelenmesi, iletişim kayıtlarının dinlenmesi ile oluşacak teknik tespitlerin daha detaylı yer alacağı nihai raporun önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor.

Ön teknik raporda ayrıca Madrid'den Sevilla'ya doğru yola çıkan iki trenin yolcu ve mürettebat sayıları da yer aldı. Buna göre raporda 8 vagondan oluşan Iryo treninde 147 yolcu ve 5 mürettebat, yine sekiz vagondan oluşan AVE treninde ise 379 yolcu ve 7 mürettebat bulunuyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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