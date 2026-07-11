İspanya'daki orman yangınında 6 bin 600 hektarlık alan kül oldu

İspanya'nın Endülüs özerk bölgesinde dün başlayan orman yangını 6 bin 600 hektarlık alanı küle çevirdi. Alevlere müdahale sürüyor.

İspanya'nın Endülüs özerk bölgesinde bulunan Almeria'ya bağlı Los Gallardos'ta dün başlayan orman yangını sürüyor. Yüzlerce itfaiyeci ve asker, uçakların desteğiyle yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yetkililere göre alevler şu ana kadar 6 bin 600 hektarlık alanı küle çevirirken, bin 448 kişi ise tahliye edildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti Sağlık ve Acil Durumlar Bakanı Antonio Sanz yaptığı açıklamada, hava şartlarının iyileştiğini, nem seviyesinin yükseldiğini ve neredeyse hiç rüzgar olmadığını ifade etti. Sanz, "Gece boyunca yaşanan gelişmeler olumlu oldu ve hava şartları, dünküne kıyasla güne daha iyi bir başlangıç yapmamıza imkan tanıyor. İlk defa yangına doğrudan müdahale edebileceğiz. Şimdiye kadar hem hava şartları hem de yangının niteliği bize sadece savunma amaçlı çalışma imkanı tanıyordu" dedi. Sanz kapatılan A-7 otoyolunun sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldığını belirtti.

"12 kişi yangından kaçmaya çalışırken hayatını kaybetti"

Sanz, ayrıca yangında hayatını kaybeden 12 kişiden birinin İspanyol olduğunu, diğerlerinin ise bulundukları yerde kalma talimatlarını dikkate almayan yabancı uyruklu kişiler olduğunu belirtti. Sanz, hepsinin yangından arabalarıyla kaçmaya çalıştığını, ancak ormanlık alanda rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevlerin arasında kaldıklarını aktardı. Direksiyonu sağda obulunan İngiliz oldukları düşünülen 4 kişinin bir araçta yaşamını yitirdiğini aktaran Sanz, 8 kişinin ise araçlarını terk edip tahliye planında olmayan bir güzergahtan yaya olarak kaçmaya çalıştıktan sonra ölü bulunduğunu ifade etti. Sanz, cansız bedenlerin çoğunun DNA testiyle teşhis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Dün yangında en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Görgü tanıkları, yangının kopan bir elektrik hattından kaynaklandığını ve alevlerin kısa sürede yakındaki ormanlık alana sıçradığını öne sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenini henüz doğrulamadı. - ENDÜLÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı