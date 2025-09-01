İsmail Yüksek kimdir? İsmail Yüksek kaç yaşında ve nereli? Transfermarkt profili

Türk futbolunun parlayan yıldızlarından biri olan İsmail Yüksek, son yıllarda gösterdiği performansla hem Fenerbahçe taraftarlarının hem de milli takımın en güvenilir isimlerinden biri haline geldi. Peki, İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Futbol kariyerindeki son durum nedir? Detaylar haberimizde...

İSMAİL YÜKSEK KİMDİR?

Türk futbolunun son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan İsmail Yüksek, özellikle orta saha performansıyla dikkat çeken genç yeteneklerden biridir. Fenerbahçe formasıyla yıldızı parlayan futbolcu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde adını duyurmayı başarmıştır. Oyun zekâsı, top kapma becerisi ve sahadaki liderliği ile tanınan İsmail Yüksek, kısa sürede futbol kamuoyunun ilgi odağı haline gelmiştir.

İSMAİL YÜKSEK KAÇ YAŞINDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği sorulardan biri de "İsmail Yüksek kaç yaşında?" sorusudur. Genç yaşına rağmen sergilediği olgun futbolu ile dikkat çeken oyuncu, henüz kariyerinin başında olmasına rağmen birçok başarıya imza atmıştır. 1999 doğumlu olan İsmail Yüksek, 2025 yılı itibarıyla 26 yaşındadır.

İSMAİL YÜKSEK NERELİ?

Peki, "İsmail Yüksek nereli?" Sorusunun yanıtı da oldukça merak ediliyor. Başarılı futbolcu, Kocaeli doğumludur. Kocaeli'nin yetiştirdiği önemli sporculardan biri olan Yüksek, futbola da memleketinde başlamış ve daha sonra profesyonel futbol yolculuğuna adım atmıştır.

İSMAİL YÜKSEK EVLİ Mİ?

Futbolcuların özel hayatı da taraftarların ilgi odağındadır. "İsmail Yüksek evli mi?" sorusu bu noktada sıkça gündeme geliyor. Genç futbolcunun henüz evli olmadığı bilinmektedir. Ancak özel hayatına dair detayları çok fazla gündeme taşımayan Yüksek, kariyerine odaklanmayı tercih etmektedir.

İSMAİL YÜKSEK'İN SEVGİLİSİ VAR MI?

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da merak edilen futbolcu için sıkça sorulan bir diğer soru ise "İsmail Yüksek'in sevgilisi var mı?" şeklindedir. Basına yansıyan bilgilere göre oyuncunun zaman zaman magazin gündemine yansıyan özel hayatı olsa da, Yüksek bu konuda oldukça gizemli bir profil sergilemektedir.

İSMAİL YÜKSEK TRANSFER GELİŞMELERİ

"İsmail Yüksek transfer" konusundaki iddialar, son dönemlerde spor gündemini en çok meşgul eden başlıklar arasında yer alıyor. Avrupa kulüplerinin radarına giren genç yıldız için özellikle Bundesliga ve Serie A'dan taliplerin olduğu iddia edilmektedir. Fenerbahçe'nin orta sahada önemli bir parçası olan Yüksek'in transfer ihtimalleri, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da yakından takip edilmektedir.

İSMAİL YÜKSEK TRANSFERMARKT PROFİLİ

Futbolseverlerin oyuncular hakkında en çok bilgi aldığı kaynaklardan biri Transfermarkt'tır. "İsmail Yüksek Transfermarkt" aramaları da bu nedenle yoğun şekilde yapılmaktadır. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri son dönemde ciddi bir yükseliş göstermiştir. Orta sahada sergilediği başarılı performans, Avrupa kulüplerinin ilgisini artırırken, piyasa değerinin daha da artacağı öngörülmektedir.