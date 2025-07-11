İsmail Kenar Çeşme Emniyet Müdürü Oldu

İsmail Kenar Çeşme Emniyet Müdürü Oldu
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İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürü İsmail Kenar, Çeşme Emniyet Müdürü olarak atanarak, görevi Seferihisar'a tayin edilen Murat Dokumacı'dan devraldı. Devir teslim töreninde, yeni müdüre başarı dilekleri iletildi.

İzmir Çevik Kuvvet Şube Müdürü olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü İsmail Kenar, Çeşme Emniyet Müdürü olarak atandı. Kenar, Seferihisar'a tayin edilen Emniyet Müdürü Murat Dokumacı'dan görevi devraldı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen devir teslim törenine, Çeşme Emniyet Teşkilatını Destekleme Derneği Başkanı Murat Erdoğan da katıldı. Erdoğan, ilçenin huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan Murat Dokumacı'ya teşekkür etti. Erdoğan ayrıca, yeni Emniyet Müdürü İsmail Kenar'a da başarı dileklerini ileterek, her zaman teşkilatın yanında olduklarını vurguladı.

Çeşme'de daha önce emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan İsmail Kenar, ilçenin yeni emniyet müdürü olarak görevi Seferihisar'a tayin edine Emniyet Müdürü Murat Dokumacı'dan devraldı.

Çeşme'de yeni dönemde güvenlik hizmetlerinin aynı kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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