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İşletme kundaklayan şüpheli tutuklandı

İşletme kundaklayan şüpheli tutuklandı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü bir işletmede çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Ö., "kasten yangın çıkarma ve kundaklama" suçundan tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkollü bir işletmede çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan B.Ö., "kasten yangın çıkarma ve kundaklama" suçundan tutuklandı.

Olay, Efeler ilçesinde Y.Y.'ye ait işletmede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İşletmeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda B.Ö., yangını çıkardığı ve işletmeyi kundakladığı iddiasıyla şüpheli olarak tespit edildi. Polis ekiplerince yakalanan B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan B.Ö., "kasten yangın çıkarma ve kundaklama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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