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Gaziantep'te anız yangını

Gaziantep'te anız yangını
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat sonrası çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangında hektarlarca tarım arazisi zarar gördü, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasat sonrası tarım arazilerinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangında hektarlarca alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre yangın, İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi Hastane Kavşağı çevreyolu civarında meydana geldi. Hasadı tamamlanan buğday tarlalarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan anız yangını, kuru otlar ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çevredeki alanlara sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için itfaiye ekipleri ile vatandaşlar yoğun çaba harcadı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çevreyolu yakınında meydana gelmesi nedeniyle yoğun duman görüş mesafesini sıfıra kadar düşürdü. Trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla polis ekipleri çevreyolunu tedbir amaçlı bir süre araç trafiğine kapattı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgede yapılan incelemelerde araziye atılmış çok sayıda cam şişe ve çeşitli atıkların bulunması dikkat çekti.

Yangında hektarlarca tarım arazisi zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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