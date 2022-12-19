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İskenderun semalarında paraşütçüye benzeyen cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi

3. Sayfa Haberleri

İskenderun semalarında görülen cisim polisi alarma geçirdi Paraşüte benzettiler, polise haber verdiler Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görüntülemen ve denize doğru alçalan cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

İskenderun semalarında görülen cisim polisi alarma geçirdi

Paraşüte benzettiler, polise haber verdiler

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görüntülemen ve denize doğru alçalan cisim güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Günbatımı manzarası fotoğraflamak için balıkçı barınağında bulunan İHA İskenderun muhabirinin manzara çekerken fark ettiği görüntü önce bir yamaç paraşütçüsüne benzetildi. Hareketsiz bir paraşütçü olduğu düşünülen cismin sahil üzerinden açık denize doğru ilerlemesi bölgedeki balıkçılarında dikkatini çekti. Durumun 112 ve sahil güvenliğe bildirilmesi ile ekipler olay yerine geldiler. Polisler karadan sahil güvenlik ise iki ekip olarak denizden araştırmaya başladılar. Uçarak İskenderun üzerinden denize doğru alçalan cismin ne olduğu ile ilgili araştırmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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