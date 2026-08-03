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İskenderun’da trafik kazası: 3 yaralı

İskenderun’da trafik kazası: 3 yaralı
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adana - Hatay otoyolu İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpışmasıyla kaza yaşandı. Yaşanan kazada otomobiller hurdaya dönerken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 3 şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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