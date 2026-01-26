İskenderun'da trafik kazası: 2 yaralı
Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Yangın; İskenderun ilçesi Şehit Pamir Caddesi'nde yaşandı. Seyir halindeki 2 otomobil, cadde kesişimin de çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıslar kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar hastanede tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa