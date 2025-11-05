Haberler

İskenderun'da Okul Çevresinde Asayiş Denetimleri

İskenderun'da Okul Çevresinde Asayiş Denetimleri
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından korunması amacıyla yapılan denetimlerde 175 şahıs sorgulandı, çeşitli işyerleri kontrol edildi ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından uzak tutulması, korunmasına yönelik okul ve çevrelerinde şahıslar ve işyerlerine yönelik asayiş denetimi yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; İskenderun ilçemiz genelinde asayişe müessir olayların önlenmesi huzur, güven ortamının sağlanması, okul çağındaki çocuk ve gençlerin asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunmasına yönelik olarak ilçemiz çarşı merkezi ile okul çevrelerinde 15 ekip 57 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Yapılan genel uygulamada; 175 şahıs sorgulandı, 72 araç 44 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi, 7 İnternet kafe, oyun salonu ve 8 tekel bayi kontrol edilerek uyarılarda bulunuldu.

5 araca trafik yönünden toplam 60 bin TL idari para cezası uygulandı, 1 internet kafeye 12 yaşından küçük çocuğa oyun oynatmaktan tutanakla işlem yapıldı. 1 şahıstan 4 gram sentetik kannabinoid adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
