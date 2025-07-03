İskenderun'da Kaza: Cip İnşaat Bariyerlerini Yıktı

İskenderun'da Kaza: Cip İnşaat Bariyerlerini Yıktı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde cipin otomobille çarpışması sonucunda inşaat alanını çevreleyen bariyerler yıkıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sürücü hafif yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan cipin inşaatı çevreleyen bariyerleri yıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İskenderun ilçesi Fener Caddesi üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde karşı yönlerden gelen otomobil ile cip çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, yol kenarındaki inşaat alanına yöneldi ve bariyerleri devirdi. O anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde araçların çarpışma anı ve savrulan otomobilin bariyerleri yıkması anbean görüntülendi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken araçlarda ve çevrede maddi hasar meydana geldi.

Kaza ile ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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