İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma ve hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı. Şüpheliler sağlık kontrolleri sırasında vatandaşlar tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi.
İskenderun'da deprem sonrasında yaşanan 'yağmalama, cinsel istismar ve hırsızlık' olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 kişi, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarıyla yakalandı.
VATANDAŞLAR SALDIRDI
Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelilerin 'yağmacı' olduğunu duyan bir grup vatandaş onlara saldırarak linç etmek istedi.
POLİS SAKİNLEŞTİRDİ
Polis vatandaşları güçlükle sakinleştirebildi. Nöbetçi savcılığa çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa