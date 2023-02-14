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İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma ve hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı. Şüpheliler sağlık kontrolleri sırasında vatandaşlar tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi.

İskenderun'da deprem sonrasında yaşanan 'yağmalama, cinsel istismar ve hırsızlık' olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 kişi, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarıyla yakalandı.

İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi

VATANDAŞLAR SALDIRDI

Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelilerin 'yağmacı' olduğunu duyan bir grup vatandaş onlara saldırarak linç etmek istedi.

İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi

POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Polis vatandaşları güçlükle sakinleştirebildi. Nöbetçi savcılığa çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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