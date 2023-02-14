İskenderun'da gözaltına alınan hırsızlık ve yağma şüphelileri linç edilmek istendi 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma ve hırsızlık şüphelisi 6 kişi tutuklandı. Şüpheliler sağlık kontrolleri sırasında vatandaşlar tarafından saldırıya uğrayarak linç edilmek istendi. İskenderun'da deprem sonrasında yaşanan 'yağmalama, cinsel istismar ve hırsızlık' olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 kişi, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarıyla yakalandı. VATANDAŞLAR SALDIRDI Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolü için İskenderun Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şüphelilerin 'yağmacı' olduğunu duyan bir grup vatandaş onlara saldırarak linç etmek istedi. POLİS SAKİNLEŞTİRDİ Polis vatandaşları güçlükle sakinleştirebildi. Nöbetçi savcılığa çıkarılan 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir kişi ise serbest bırakıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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