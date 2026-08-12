İskenderun'da Bahis Suçundan Aranan Hükümlü Yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, bahis oynatmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.Y.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bahis oynatmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.İ.Y., polis ekiplerince yakalanarak mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.İ.Y., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.İ.Y., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı