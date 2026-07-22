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Derince'de inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Derince'de inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybeden işçi son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Çınarlı Mahallesi Çene Suyu Caddesi'nde bulunan 4 katlı inşatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla Öztürk (53), çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi neticesinde iskeleden beton zemine düştü. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri bölgeyi şeritle güvenlik çemberine alırken, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Atilla Öztürk için ikindi namazını müteakip Derince Çınarlı Mahallesi'ndeki Gülevler Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. 53 yaşındaki Atilla Öztürk, kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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