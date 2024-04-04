İsias Otel davasında 2 sanığın tutuksuz yargılanmasına karar verildi

İsias Otel davasında, mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan 2'sinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel'de, sanıkların tutukluluk hallerine itirazı inceleyen mahkeme heyeti 5 tutuklu sanıktan 2'sinin tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Tutukluluğun incelenmesi talebi üzerine 3. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklardan otelin sahibi Ahmet Bozkurt'un oğlu Efe Bozkurt ile otelin fenni mesulü inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın, 'yurt dışı yasağı' ve 'haftada bir gün imza atma' şeklindeki adli kontrol şartlarıyla tahliyesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu Ahmet Bozkurt, Erdem Yıldız ve Mehmet Fatih Bozkurt'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Otel'e ilişkin 5'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 3 Ocak'ta yapılmıştı. Dava, 26 Nisan'da görülecek ikinci duruşmayla devam edecek. - ADIYAMAN