Adıyaman'da İsias Otel davasının ilk duruşması görüldü

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında çapraz sorguya alınan Otel Sahibi Ahmet Bozkurt, "Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum" dedi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen İsias Otel davasının ilk duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar SEGBİS üzerinden katıldı. Salona sanık avukatları, müştekiler ve avukatları alındı. Müşteki avukatı sanıkların duruşmada hazır bulunmasını talep etti. Duruşmada tutanakları duruşma sonunda yazılacak, duruşma görüntü kaydı yapıldı.

Saat 09.00'da duruşma salonuna alınmaya başlanıldı, kimlik tespitlerinin ardından saat 10.30 gibi mahkeme başladı. Sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 5237 sayılı Tük Ceza Kanunu'nun 85/2, 22/3 maddeleri uyarınca alt sınırdan uzaklaşmak suretiyle 22 yıl 5 aya kadar cezalandırılmaları talep ediliyor.

Mahkemede ilk olarak Otel Sahibi Ahmet Bozkurt'un savunması alındı. SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan Ahmet Bozkurt, savunmasına depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunarak başladı. Bozkurt, otelin yapım sürecinden bahsederek otelin yönetim kurulunun oluşumuyla ilgili bilgi verdi.

Ahmet Bozkurt, "İddia edildiği gibi kat fazla çıkma diye bir şey yok. Bu iddiaları kabul etmiyorum. 2017 yılında imar barışı çıkmadan önce teras olan yeri, şu anda fazla kat diye iddia edilen yeri, pergole ile kapattım. Kesinlikle betonarme yoktur. O bölümde tuğla ve beton kullanmadım. 2017 yılında imar yasası çıktığında başvuruyu yaptık. Burada kesinlikle ve kesinlikle kat fazlası yok. Otel açabilmek için anonim şirketi kurabilmem için 5 tane ortak olması gerekiyor. Bende evlatlarımı, eşimi ve işle hiç ilgisi olmayan kişileri kendime ortak ettim. Ama yönetim kurulu başkanı benim, yetki bende, tek başıma yetkiliyim" dedi.

Mahkeme Başkanı tarafından, 2014 ve 2015 yılında kapasite arttırıldığı, beton kalitesinin gerekli şartları sağlamadığı, bina yapılırken bazı yükümlülükleri yerine getirmediği yönündeki savcılık iddianamesi soruldu.

"Üzerime atılan suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum"

Mahkeme Başkanının sorusu üzerine Ahmet Bozkurt, "Bana atılan ve kabul etmediğim suçlamalardan dolayı bir suç varsa suç benimdir. Benim çocuklarıma iftira atılmıştır. Çocuklarımın bu işle hiç alakaları yoktur. Çocuklarımda benimle birlikte tutuklular. Ondan dolayı evlatlarımın yetkilerinin olmadığını anlatmak istedim. Bana atılan iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Çünkü bu iftiraları atan insanlar yada da şahıslar buranın hiçbir bilgisini almadan, tamamen kulaktan dolma bilgilerle iftira attılar. Benim otelim 1992 yılında projem bittikten sonra 1993 yılında başladı ve 1994 yılında bitti. Benim burayı ev olarak kullandığım yönünde varsa böyle bir şey ihbar etsinler. Benim bu kadar özen gösterdiğim, bir otelimden dolayı beni suçlu gördüler. Yan binaları otele kattığımı, otelin altında otopark olduğunu iddia ettiler. Bana yalan iddialarda bulundular, iftira attılar. Bu iftiraların hiçbirini kabul etmiyorum. Otelimde projenin dışında usulsüz hiçbir şey yoktur. Asrın felaketleri diye adlandırdığımız depremin şiddetinin yüksek oluşudur. Benim binam 32 yıllık binadır. En son Samsat ilçesinde deprem oldu. Samsat ilçemiz yerle bir oldu. Depremde il ve ilçede hasar oldu. Benim otelimin bitişik nizamdaki bulunan binalarda çatlamalar oldu. Benim otelimde sıva çatlağı dahi olmadı. Ben evlatlarıma, torunlarıma miras bırakmak için bu oteli özenerek yaptım. Depremden önce Aksaray'da yaşayan evladım ve torunlarım Adıyaman'a gelmişlerdi. Eğer Pazar günü kar yağmamış olsaydı, benim bütün ailem ve evlatlarım, torunlarımda o telde kalacaktık" diye konuştu.

Sanık Ahmet Bozkurt, kendisinin kanser hastası olduğunu ve ceza alması durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etti.

Sanık Avukatı Fuat Göktaş, Cumhuriyet Savcılığı tarafından depremden 6 gün sonra alınan numune örneklerinin alınmasının ardından 8 ay sonra yeni numune alınmasının usule uygun olmadığını itiraz haklarının saklı olduğunu söyledi.

Müşteki avukatları çapraz sorguda, "Zemin etüdü bulunmayan bir yerde ruhsatı nasıl aldınız" diye sordu. Sanık Ahmet Bozkurt bu soruya, "Zemin etüdü yasaların emrettiği bir konudur. Bunu belediye istiyor. Belediyenin yaptırması lazımmış. Benim zemin etüdü yaptırma yetkim yok. Belediye orayı imara açtığı zaman zemin etüdünü yaptırıp, nasıl bir bölge olduğunu hesaplatıp ona göre imara açılması gerekiyordu. Statik hesabı, deprem yönetmenliğine göre yapılır. 1975 imar yasasına göre yapılıyor" şeklinde cevap verdi.

Ahmet Bozkurt, kolonların üst katlara doğru inceldiği iddialarını yalanlarken, bazı teknik konuların belediye yetkililerine sorulması gerektiğini sık sık dile getirdi.

Ahmet Bozkurt'un çapraz sorgudaki cevaplarına zaman zaman bazı müşteki yakınları tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı, yaklaşık 5 saatin sonunda duruşmaya ara verdi. - ADIYAMAN