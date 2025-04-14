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Antalya'da Genç Kadına Bıçaklı Saldırı: O Anlar Kamerada

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Antalya'nın Aksu ilçesinde, işe gitmek için babasıyla servis bekleyen Fadime Ertekin, A. T. adlı bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda genç kadın ve babası yaralanırken, çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale ederek onu etkisiz hale getirdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve saldırının nedeni henüz belirlenmedi.

İşe gitmek için babasıyla servis bekleyen genç kadın dehşeti yaşadı: O anlar kamerada

Bir kişi sokak ortasına kadın ve babasına bıçaklayarak yaraladı

Genç kadın kovalayıp yakaladıktan sonra yere yatırıp bıçaklayan saldırgan çevredekiler etkisiz hale getirdi

Saldırı anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı

ANTALYA - Antalya'da işe gitmek için babasıyla servis bekleyen kadına bir kişi bıçakla saldırdı. Olayda genç kadın ile babası yaralanırken, şüpheli çevredeki vatandaşlarca yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. O anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Şehit Mustafa Göktürk Caddesi üzerinde saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, işe gitmek için babasıyla birlikte servis bekleyen Fadime Ertekin, yanlarına yaklaşan A. T. tarafından defalarca bıçaklandı.

Genç kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri, olaya müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralanan Fadime Ertekin ve babası, Fahri Ertekin ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, saldırının nedeni henüz netlik kazanmadı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, A. T'nin genç kadını yol ortasında kovalaması, bir müddet sonra yere yatırıp darp ve bıçakladığı anlar ile çevredekilerin durumu fark edince saldırganı etkisiz hale getirmesi yer aldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HİLAL KARA - 3.Sayfa
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