İşçilerin çalıştığı binada tente çöktü

Balıkesir'in en işlek noktalarından birisi olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in en işlek noktalarından birisi olan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen iş kazasında 2 kişi yaralandı. Tabela değişimi için binanın üzerinde bulunan tenteye çıkan işçiler, tentenin çökmesi ile birlikte birinci kattan beton zemine düşerek yaralandı. İşçiler, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken, çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Karesi ilçesinde bulunan Milli Kuvvetler Caddesi'nde meydana gelen olayda eski bir binada tabelaları değiştirmek için binanın üzerinde bulunan tenteye çıkan Hasan Akan ve Abid Anıl Kabak isimli 2 işçi, birinci kattan yere düştü. İşçilerin altındaki tentenin çökmesi ile meydana gelen kazada 2 işçi yaralandı. Olay anı kameralarca kaydedilirken, çökme anında kaldırımda kimsenin olmaması yüreklere su serpti.

İşçilerin tedavisi Balıkesir Devlet Hastanesi'nde devam ederken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR