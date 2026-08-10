Eskişehir'de Servis Şoförünün Ters Şerit İhlali Kamerada
Eskişehir Tepebaşı ilçesinde Şarhöyük Gazi Yakup Satar Caddesi'ne dönüş yapan bir işçi servisi, ters şeride girerek trafikteki diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Tehlikeli ihlal, bir aracın iç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi; görüntülerde servis aracının bir süre sonra gözden kaybolduğu görülüyor.
Eskişehir'de ters yöne dönüş yapan bir işçi servisinin trafiği tehlikeye attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.
Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Gazi Yakup Satar Caddesi'ne dönüş yaptığı esnada ters şeride giren işçi servisi, trafikte seyreden diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Yaşanan tehlikeli ihlal trafikteki bir araç içi kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde araç bir süre sonra gözden kayboldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı