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İscehisar'da jandarma, 171 vatandaşa KADES ve kadına şiddetle mücadeleyi anlattı

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İscehisar'da jandarma, 171 vatandaşa KADES ve kadına şiddetle mücadeleyi anlattı
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde jandarma ekipleri, 171 vatandaşa Kadına El Kalkamaz ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmede kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve uygulamanın sağladığı imkanlar anlatıldı; katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara Kadına El Kalkamaz ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde 171 vatandaşa kadına yönelik şiddetin önlenmesi, KADES uygulamasının kullanımı ve uygulamanın sağladığı imkanlar hakkında bilgi verildi. Bilgilendirme faaliyeti kapsamında vatandaşlara çeşitli hediyeler de verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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