Haberler

Alkollü Değilmiş Ama Alkolmetreyi İçine Çekti

Alkollü Değilmiş Ama Alkolmetreyi İçine Çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde bir otomobil, iş yerinin tabela ve tentesine çarpıp kaçarken dubalara vurdu. Hafif yaralanan sürücü, alkol kontrolünde alkolmetreye üflemeyip içine nefes çekerek polisi uğraştırdı; yapılan testte alkolsüz çıktı.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde otomobiliyle bir işletmenin tabela ve tentesine çarpan sürücü, olayın ardından kaçmaya çalışırken cadde girişindeki dubalara da çarptı. Hafif yaralanan sürücü, alkol kontrolü sırasında alkolmetreyi üflemek yerine içine nefes çekerek polis ekiplerini uzun süre uğraştırdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, araç trafiğine kapalı Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. F.S. yönetimindeki 34 NTK 871 plakalı otomobil, cadde üzerinde ilerlediği sırada bir işletmenin tabela ve tentesine çarptı. Kazanın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaşmaya çalışan sürücü, cadde girişindeki dubalara da çarparak durdu.

Kazada hafif yaralanan F.S. için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından sürücü tedavi amacıyla hastaneye götürüldü.

Alkolmetreyi üflemek yerine içine çekti

Polis ekipleri, sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. F.S. ise alkolmetreye üflemek yerine cihazın içine nefes çekerek ölçüm yaptırmakta direndi. Polis ekiplerini uzun süre uğraştıran sürücü, bir süre sonra alkolmetreye üfledi. Yapılan ölçümde F.S.'nin alkollü olmadığı belirlendi.

Öte yandan otomobilin işletmenin tabela ve tentesine çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'ın Avrupa'daki bu görüntülere yorumu bomba: Mahvolacaklar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Gemi faciasındaki kayıplarla ilgili bir acı haber daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz'ın 12 yaşındaki hali ortaya çıktı

Bu çocuğu tanıdınız mı? Yıllar sonra Türkiye'nin en ünlülerinden oldu
Önce karısını öldürdü, ardından intihar etti

Sokak ortasında kan donduran manzara! Bir aile paramparça oldu
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Önen'in evlat acısı

AK Partili vekilin evlat acısı! Sadece 23 yaşındaydı
Eski Bakan Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gözaltı

Eski bakanın ölümüne ilişkin soruşturmada doktoru gözaltında
Namazda akılalmaz olay! Tekmelediği kedi imamın başına çarptı

İmamın başına öyle bir şey geldi ki! Gerçeği kameradan öğrendi
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Fenerbahçe'de 45,5 milyon euro buhar oldu

Taraftar delirmesin de ne yapsın! Tam 45 milyon euro buhar oldu