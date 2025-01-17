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İş Makinesinin Çarptığı 98 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

İş Makinesinin Çarptığı 98 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, geri manevra yapan bir iş makinesi 98 yaşındaki Fidan Yayla'ya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yayla, burada hayatını kaybetti. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Fidan Yayla'nın, daha önce 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı ve hırsızların 2 cumhuriyet altını ve 900 lira çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı iş makinesinin çarptığı Fidan Yayla (98), hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, salı günü saat 11.30 sıralarında Bolvadin'e bağlı Özburun beldesinde meydana geldi. Geri manevra yapan B.K.'nin (40) kullandığı iş makinesi, yolda yürüyen Fidan Yayla'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi Yayla'yı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yayla, hastanede hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, Fidan Yayla'nın 8 Ocak 2023'te evine giren hırsızlar tarafından karyolaya bağlandığı, şüphelilerin 2 cumhuriyet altını ve 900 lirayı çalıp kaçtığı medyada yer almıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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