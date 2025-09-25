İş Makinesi Operatörü Tahliye Edildi, Güneşlenen Kadın Hayatını Kaybetti
Kastamonu'nun Abana ilçesinde, sahilde güneşlenen 65 yaşındaki Nergiz Acar'ı iş makinesiyle ezerek ölümüne neden olan operatör T.Ş.G., 2 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
Olay, 19 Temmuz'da Abana ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği Nergiz Acar olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan T.Ş.G.. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık 2 ay tutuklu kalan iş makinesi operatörü T.Ş.G. tahliye edildi. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa