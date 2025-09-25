Haberler

İş Makinesi Operatörü Tahliye Edildi, Güneşlenen Kadın Hayatını Kaybetti

İş Makinesi Operatörü Tahliye Edildi, Güneşlenen Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, sahilde güneşlenen 65 yaşındaki Nergiz Acar'ı iş makinesiyle ezerek ölümüne neden olan operatör T.Ş.G., 2 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Kastamonu'nun Abana ilçesinde sahilde güneşlenen kadını iş makinesiyle ezerek ölümüne sebep olan operatör, tahliye edildi.

Olay, 19 Temmuz'da Abana ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde güneşlenmek için uzanan 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı. İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği Nergiz Acar olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan T.Ş.G.. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Yaklaşık 2 ay tutuklu kalan iş makinesi operatörü T.Ş.G. tahliye edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de liselerde başörtüsünü serbest bırakan tüzüğü Anayasa Mahkemesi iptal etti

KKTC'de büyük tartışma yaratacak "başörtüsü" iptali
MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem

MHK resmen açıkladı: Türk futbolunda yeni dönem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel: İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olamazsa en kuvvetli aday Mansur Yavaş

Özel ilk kez net konuştu: İmamoğlu olmazsa en kuvvetli aday...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.