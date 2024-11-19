Üye Girişi
Haberler

İş insanının milyonlarca euroluk mirası daha ölmeden ortalığı karıştırdı

İş insanının milyonlarca euroluk mirası daha ölmeden ortalığı karıştırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Özer Çalışkan'ın milyonlarca euroluk serveti eski eşleri arasında soruna neden oldu. İlk eşi, ikinci eşini miras nedeniyle tehdit etti. İşin boyutu "büyü yaptırmaya" kadar giderken, Çalışkan'ın ikinci eşi yaşadığı mağduriyete dayanamadı ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İş insanı Özer Çalışkan'ın milyonlarca euroluk serveti nedeniyle eski eşleri arasında sorun yaşandı. İşin boyutu "büyü yaptırmaya" kadar gitti.

İzmir Karşıyaka'da yaşanan olay duyanları hayrete düşürdü. İki çocuk annesi Vildan Güneş, ayrıldığı eşi ve kızlarının babası Özer Çalışkan'ın ilk eşi Gülcan V. tarafından büyü ve ölüm tehditlerine maruz kaldığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

"ÖLMEK İSTEMİYORUM"

48 yaşındaki Vildan Güneş, iş insanı Özer Çalışkan ile evliliğinden olan iki kızını büyütürken eski eşinin ilk eşi Gülcan V.'nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ve hayatıyla tehdit ettiğini öne sürdü. Almanya'da taksi şirketi işleten Özer Çalışkan'ın ilk eşinden gelen tehditlerin kendisini tedirgin ettiğini belirten Güneş, "Ölmek istemiyorum, bu kadından korkuyorum" diyerek yardım istedi.

"BÜYÜ YAPTI" DEDİ

Vildan Güneş, Gülcan V.'nin kendisine büyü yaptığı ve ölümle tehdit ettiğine dair kanıtlarıyla birlikte Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Güneş, ilk eşin, çocuklarının miras payı sebebiyle bu tehditleri gerçekleştirdiğini öne sürerek, şunları söyledi:

"MİLYONLARCA EUROLUK SERVETİ VAR"

"Özer'in maddi durumu oldukça iyi. Milyonlarca euroluk bir serveti var. İlk eşi, çocuklarımın mirastan büyük pay alacak olmasını hazmedemiyor. Bu nedenle bana her türlü psikolojik baskıyı yapıyor ve ölüm tehditlerinde bulunuyor."

"BÜYÜDEN TEHDİDE KADAR"

Vildan Güneş, Yeni Asır'a yaptığı açıklamada başına veya kızlarına bir zarar gelmesi halinde sorumlunun Gülcan V. olacağını ifade etti. Güneş, "Büyüden tutun da açık tehditlere kadar her şeyi yaşadım. Bu kadın bana ve çocuklarıma zarar vermek istiyor" dedi.

GÜLCAN V. SESSİZ KALDI

İddialar karşısında Gülcan V.'nin nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Olayın detaylarının ortaya çıkmasıyla yargı sürecinin nasıl ilerleyeceği dikkatle takip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

Teğmenler 7 kez başvuruda bulunmuş

 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

büyüye inanmayan kişilere yapılan büyüler tutmaz; büyü tutan kişilerin hepsi büyü gibi şeylerin gücüne inanan kişilerdir; bu akademik bilimsel bir bilgimsi değildir; tüm okültistler bunun farkındadır, deneyimleyerek; tanık olmuşlardır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ayliz Duman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ayliz Duman kaç yaşında, nereli? Ayliz Duman biyografisi! Bıçakla çocuğu tehdit eden baba kimdir? Olay ne, nerede oldu? Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne? KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu! Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Yenidoğan Çetesi erkek bebeklerine ne yaptı? Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli? Türkiye yenilirse ne olur? Türkiye Uluslar Ligi grubundan çıkarsa ne olur? (Karadağ-Türkiye maçı) SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE) Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir? Galler - İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galler İzlanda UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.