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İş güvenliğini yok sayan kaynakçı pes dedirtti

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Uşak'ta dolu mutfak tüplerinin yanında kaynak yapan bir usta görüntülendi. Vatandaş, görüntüyü "Türkiye'de iş güvenliği" notuyla paylaştı.

Uşak'ta bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, dolu mutfak tüplerinin bulunduğu alanda kaynak yapan bir usta yer aldı. Olası bir patlama riskine rağmen yapılan bu tehlikeli işlem için vatandaş, görüntüyü " Türkiye'de iş güvenliği" notuyla paylaştı.

İş güvenliğini yok sayan kaynakçı pes dedirtti
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Usta Kaynakçı Diye Ben Buna Derim Adam Kaynak Yaparken Gaz Çekiyor :))

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