Üye Girişi
Haberler

İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eşinin 3 gün boyunca iş gezisinde olduğunu zanneden adam sokakta eşini tanımadığı bir adamla birlikte görünce neye uğradığını şaşırdı. İhanete uğradığını gören adam öfkeden çıldırarak genç kadına sokak ortasında bağırmaya başladı. O anlar çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çin'in Hunan eyaletinde ismi açıklanmayan bir çift, sokak ortasında birbirlerine girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan kavganın nedeninin "ihanet" olduğu öğrenildi.

İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

İHANETE ŞAHİT OLDU

Çin medyasında yer alan bilgilere göre; kadın, kocasına 3 günlük iş gezisine çıkacağını söyleyerek aslında sevgilisiyle tatile gitmeyi planlamıştı. Ancak işler aldatan eşin hesapladığı gibi gitmedi. Aldatılan koca eşini sokak ortasında başka bir adamla görünce ihaneti anladı.

İş gezisine gittiğini söylemişti! Aldatan kadın, sokak ortasında kocasına yakalandı

KİMSE ENGEL OLAMADI

Görüntülerde bir adamın öfkeyle önünde duran aracın kapısını açarak bir kadını araçtan çıkarttığı görüldü. Çevredekiler aile içi şiddet olduğunu düşünerek ilk başta olaya müdahale etmek istedi ancak başarılı olamadı.

Kaynak: Haberler.com / Hamza Temur - 3.Sayfa

Aldatmak 3-sayfa Toplum Hukuk Dünya

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor

Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Tüm gözler Erdoğan'da

 Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay

Yenge, farkında olmadan Narin'in katilinin adını mı verdi?

 Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış

Otopside tespit edilen detay Türkiye'yi ayağa kaldıracak
Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek

Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Deniz Akkaya olayı nedir, ne kadar hapis cezası aldı? Deniz Akkaya'nın suçu ne? YDS/2 BAŞVURU EKRANI: YDS/2 ne zaman yapılacak 2024? YDS başvuru kılavuzu yayınlandı! Doğuş kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Doğuş kaç yaşında, nereli? Doğuş biyografisi! Hediye Güran Narin'in neyi oluyor? Hediye Güran, Narin cinayeti ile ilgili ne dedi? İstanbul su kesintisi sorgulama! 17 Eylül İSKİ su kesintisi olan ilçeler hangisi? Rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada kendisinin ağladığını görmek ne anlama gelir? Gülseren Ceylan kimdir, kaç yaşında? Mehmet Ali Erbil'in sevgilisi Gülseren Ceylan ne dedi? Müge Anlı, Hatice Musaoğlu öldürüldü mü, olayı ne? Hatice Musaoğlu nerede, ne zaman kayboldu? UEFA Şampiyonlar Ligi bugün hangi maçlar var? 17 Eylül Şampiyonlar ligi maçları! Müge Anlı canlı yayın bilgileri: Müge Anlı, Hatice Musaoğlu'na ne oldu, öldürüldü mü? Müge Anlı canlı izleme linki! Bir Gece Masalı 3. Bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu?
title