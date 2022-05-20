İş adamı Erdal Acar'a 25 milyon liralık dava - Haberler

Beykoz'da 2017'de çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden iş adamı Oktay Üzüm'ün ailesi, kendilerini dolandırarak ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldukları ve sonrasında şikayetten vazgeçtikleri iş adamı Erdal Acar'a borcunu ödemediği iddiasıyla bu kez de 25 milyon liralık dava açtı.

İstanbul Beykoz'daki Acarlar Mahallesi'nde bulunan bir villada 2017 yılında çıkan silahlı çatışmada hayatını kaybeden iş adamı Oktay Üzüm'ün ailesi, iş adamı Erdal Acar hakkında kendilerini dolandırdığı ve ölümle tehdit ettiğini öne sürerek avukatları Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılığa sunulan dilekçede, Oktay Üzüm'ün hayatını kaybetmesinin ardından eski eşi Aygül Kaya, oğlu Ahmet Yusuf Üzüm ve iş ortağı olan yeğeni Serdar Üzüm'ün mirasçı olduğu aktarıldı. Erdal Acar ile Oktay Üzüm'ün hayatını kaybetmesinin öncesinde dost olduklarının anlatıldığı iddianamede, Erdal Acar'ın Oktay Üzüm'ün ölmesinin ardından Serdar Üzüm'ü aradığı ve amcasından dolayı başlarında kötü niyetli insanlardan sorunlar olacağını, onları emanet bilip koruyacağını ve sadece kendisine güvenmeleri gerektiğini söyleyerek kara ve tehlikeli bir tablo çizdiği öne sürüldü. Erdal Acar'ın Oktay Üzüm ile ölmeden kısa bir süre önce gayrimenkul alım satımına ilişkin ilişkileri olduğunu, yaklaşık 10 milyon dolar tutarındaki kambiyo evrakı ile nakitten oluşacak ödemeyle taşınmazların türünü değiştireceğini söylediğinin aktarıldığı dilekçede ailenin avukatı Handan Bakbak, "Erdal Acar, villalar yerine siteden 7 daire ile Çengelköy'de 1 dubleks, 3 tane de normal daire vereceğini belirtmiştir. Kendisine duyulan güveni ve müteahhit işadamı sıfatını özel yöntemlerle kullanmak suretiyle yetim hakkı da yiyerek, ailenin tüm malvarlığına dolandırarak çökmüştür. Ailenin Erdal Acar'ın babası İsmet Acar ile görüşmesi de hüsranla sonuçlanmıştır" dedi.

ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Ailenin şikayeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Erdal Acar ile babası İsmet Acar hakkında soruşturma başlatılmış, soruşturma çerçevesinde adliyeye gelen iş adamı Erdal Acar 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermişti. Erdal Acar ifadesinde, aralarında bir alacak verecek meselesi olduğunu ve karşı tarafla uzlaşma sağlandığını söyleyerek suçlamaları reddetmişti. Arabuluculuk sürecinde Erdal Acar'ın kendilerine olan borcunu ödeyeceğini belirtmesi üzerine Oktay Üzüm'ün ailesi şikayetlerinden vazgeçmişti.

YENİDEN DAVA AÇILDI

Üzüm'ün ailesi, sözleşmeye aykırı davrandığı ve borcunu ödemediği iddiasıyla Erdal Acar hakkında bu kez İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak, şimdilik 25 milyon liralık alacak davası açtı. Ailenin savcılık şikayeti üzerine taraflar arasında arabuluculuk süreci başladığının belirtildiği dilekçede, "Taraflar arasında sulh ortamı sağlanmış, 9 adet gayrimenkulün devri teklif edilmiş, ardından toplam 100 milyon liralık 3 adet kambiyo evrakı ve bir sulh sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre Erdal Acar, iki ay 25'er milyon lira, haziran ayında da 50 milyon lira olmak üzere aileye toplam 100 milyon lira ödeme yapacaktı. Ancak nisan ayına ait 25 milyon liralık borcunu aileye ödememiştir. İlk senedini ödemeyen Erdal Acar, Oktay Üzüm'ün ailesini mağdur etmiş, maddi ve manevi yıkım yaşamalarına sebebiyet vermiştir. Bu nedenle şimdilik 25 milyon lira alacağımızın Erdal Acar'dan tahsilini istiyoruz. Ayrıca ailenin güvenliği açısından Erdal Acar'ın tüm menkul ve gayrimenkulüne ihtiyati tedbir konulmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Sema Demir /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa