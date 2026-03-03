Haberler

İran'dan başkent Tel Aviv'e hava saldırısı: 12 yaralı

İran, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 12 kişi yaralandı ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

İsrailli yetkililer, İran'ın İsrail'in başkenti Tel Aviv'e yönelik hava saldırısında 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

İran, İsrail'in merkezi bölgelerini hedef alan yeni bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Başkent Tel Aviv ve çevresindeki bölgelerde şiddetli patlama sesleri duyuldu. İsrailli sağlık yetkililerinin açıklamasına göre saldırılarda 12 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, birçok ambulans ve acil müdahale ekibi olay yerlerine sevk edildi. Yetkililer, saldırının yol açtığı hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bölgedeki bazı konut ve araçlarda meydana gelen hasara ilişkin görüntüler yer aldı. - TEL AVİV

