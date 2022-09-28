İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin kızından protestolara destek! Gözaltına alındı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi, ülkede devam eden gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Faize Haşimi'nin, İran'da Mahsa Amini'nin kılık kıyafet kanununa uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı sürede ölmesiyle başlayan protestolara destek verdiği ve "göstericileri kışkırttığı" gerekçeleriyle gözaltına alındığı açıklandı.

İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler devam ediyor. İran medyası tarafından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin, gösterileri desteklediği ve kışkırttığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Haşimi'nin İran'da hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

PROTESTOLARDA 41 KİŞİ ÖLDÜ

Kadın aktivisti olan Faize Haşimi'nin hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi. Bir dönem Tahran milletvekili de olan sski Cumhurbaşkanının kızıFaize Haşimi, mevcut rejime karşı sert söylemleriyle sık sık gündeme geliyor.