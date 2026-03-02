İran Devrim Muhafızları Ordusu: Netanyahu'nun ofisi hedef alındı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin Hayber füzeleriyle hedef alındığını açıkladı.

İran, İsrail'e yönelik yeni 10. saldırı dalgasına ilişkin açıklama yaptı. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 10'uncu dalgası kapsamında yayınlanan bildiride, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığı duyuruldu. Açıklamada, "Başbakanlık Ofisi ile İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı'nın bulunduğu nokta, operasyonun 10'uncu dalgası kapsamında Hayber füzeleriyle gerçekleştirilen hedefli ve sürpriz saldırılarda hedef alınarak ağır şekilde vuruldu" ifadeleri kullanıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı