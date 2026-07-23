İran, ABD saldırılarına misilleme olarak Kuveyt-Irak sınır kapısını vurdu
İran, ABD'nin Şelemçe Sınır Kapısı'na düzenlediği saldırıya karşılık olarak Kuveyt ile Irak arasındaki Al-Abdali Sınır Kapısı'nı füze ve insansız hava aracıyla hedef aldı. Kuveyt Savunma Bakanlığı saldırıda maddi hasar oluştuğunu ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Kuveyt, güvenlik gerekçesiyle sınır kapısını geçici olarak kapattı.
İran, ABD güçlerinin sabah saatlerinde İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nı hedef alan saldırısına misilleme olarak Kuveyt ile Irak arasındaki Al-Abdali Sınır Kapısı'na füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.
İran, ABD saldırılarına Körfez ülkelerini hedef alarak cevap veriyor. İran ordusu, ABD güçlerinin sabah saatlerinde İran-Irak sınırındaki Şelemçe Sınır Kapısı'nı hedef alan saldırısına misilleme olarak Kuveyt ile Irak arasındaki Al-Abdali Sınır Kapısı'na füze ve insansız hava aracıyla saldırı düzenledi.
Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Suud Abdülaziz el-Atvan yaptığı açıklamada, Al-Abdali Sınır Kapısı'nın hedef alındığını doğruladı. El-Atvan, saldırının maddi hasara yol açtığını, ancak can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Güvenliği sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten El-Atvan, düşen İHA parçalarının ise temizlenmeye başlandığını aktardı. Kuveyt, sınır kapısını güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapattı.
Şelemçe Sınır Kapısı'na saldırı düzenlenmişti
İran'ın Huzistan eyaleti valiliği kaynakları, ABD güçlerinin İran-Irak sınırındaki Şelemçe sınır kapısının İran tarafına füze ile saldırdığını açıklamıştı. Saldırıda en az 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.