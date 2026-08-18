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BAE: İran'dan fırlatılan 2 füze düşürüldü

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran’dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan ülke topraklarına 2 balistik füze fırlatıldığını açıklayarak, hava savunma sistemlerinin ilk füzeyi ülkenin karasuları dışında, ikinci füzeyi ise ülkenin karasuları içinde düşürdüğünü bildirdi. Bakanlık, "Savunma Bakanlığı, yüksek alarm durumunda olduğunu ve her türlü tehditle başa çıkmaya tamamen hazır bulunduğunu teyit eder. Devletin güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşı koyacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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